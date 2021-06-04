Госэкоинспекция совместно с Департаментом защиты интересов общества и Государства Национальной полиции Украины будут работать над предотвращением экологических нарушений. Для этого подписан Меморандум о сотрудничестве между государственными органами.

Как пишет Знай.юа, об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции Украины.

«Сегодня подписал Меморандум о сотрудничестве между Госэкоинспекцией и Департаментом защиты интересов общества и государства Национальной полиции Украины. Это подразделение занимается оперативно-розыскной деятельностью с целью предупреждения преступлений, угрожающих общественной безопасности. Среди них - загрязнение среды, аварийные ситуации на промышленных и коммунальных объектах, которые могут привести к ухудшению состояния окружающей среды», - пояснил глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

Он отметил, что Меморандум закрепляет оперативный обмен информацией о фактах экологических нарушений между Госэкоинспекцией и Департаментом защиты интересов общества и государства. Таким образом, Нацполиция, получая данные от ГЭИ, сможет начинать расследование еще до того, как нарушение привело к негативным последствиям для окружающей среды.

«В случае открытия уголовных производств будем настаивать на привлечении инспекторов. Они смогут провести качественную экологическую экспертизу, которая будет использована для расчета убытков за нарушения. Кроме того, результаты обследования, осуществленного Госэкоинспекцией, - одно из важных доказательств в суде», - добавил Андрей Малеваный.