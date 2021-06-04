Министерство юстиции Украины согласовало и зарегистрировало проект приказа Міндовкілля «О внесении изменений в Методику расчета размеров возмещения убытков, причиненных государству вследствие нарушения законодательства об охране и рациональном использовании водных ресурсов», который был разработан специалистами Госэкоинспекцией.
Документ, в частности, позволит увеличить суммы убытков за самовольное использование воды без измерительных приборов.
"В проекте изменений к методике предлагается привести документ в соответствие с требованиями законодательства. Кроме того, в некоторых случаях обновленная методика позволит увеличить суммы возмещения за нарушения. Например, в случае самовольного использования воды за отсутствия измерительных приборов, если возможность их установления, один из коэффициентов в формуле для расчета ущерба увеличивается в 2 раза», - пояснил Андрей Малеваный.
Чиновник отметил, что методика, которая действовала до того, не учитывала изменений, которые произошли в законодательстве в течение последнего времени.
«В частности, отсутствовал полный перечень требований к лабораторий, которые могут проводить измерения содержания загрязняющих веществ в воде, а также не урегулирован механизм подтверждения факта устранения нарушения субъектом хозяйствования. Это все усложняло процесс начисления убытков Госэкоинспекцией», - отметил Андрей Малеваный.
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Глава ДЭИ также пояснил, что документ позволяет инспекторам оценить ущерб в результате:
- сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в водоемы;
- самовольного использования водных ресурсов при отсутствии разрешения;
- нарушение требований водопользования, указанных в разрешении, например, забор большего объема воды, чем указано в разрешительных документах.