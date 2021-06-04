Министерство юстиции Украины согласовало и зарегистрировало проект приказа Міндовкілля «О внесении изменений в Методику расчета размеров возмещения убытков, причиненных государству вследствие нарушения законодательства об охране и рациональном использовании водных ресурсов», который был разработан специалистами Госэкоинспекцией.

Как пишет Znaj.ua , об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный.





Документ, в частности, позволит увеличить суммы убытков за самовольное использование воды без измерительных приборов.