Политолог Руслан Бизяев в эфире программы “Развилка” с Любовью Завальнюк заявил, что он относится с определенной долей пессимизма к либертарианству и налоговой реформе, поскольку нет политической силы, которая бы могла ее воплотить.

Руслан Бизяев отметил, что он не верит, что в Украине может быть либертарианство и налоговая система заработает после реформы.

“Я отношусь с определенной долей пессимизма. Потому что в нашей ситуации - налоговая реформа предполагает, в первую очередь, выход экономики из тени. Возьмите пример Турции - там каждые два года проходит налоговая амнистия. Но, тем не менее - теневая доля экономики остается, и остается достаточно серьезной. Поэтому, на мой взгляд, говорить о налоговой реформе в концепции либертарианства (опять же, какого: левого, правого, или анархического), можно будет только в том случае, если придет политическая сила, которая покажет, что это реально”, - сказал Бизяев.

По его словам, он сейчас не видит такой политической силы.

Как сообщала Politeka , EBR отметил, что налоговую реформу в Украине не удастся внедрить без стабильной работы промышленности .