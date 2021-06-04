Политолог Руслан Бизяев в эфире программы “Развилка” с Любовью Завальнюк заявил, что он относится с определенной долей пессимизма к либертарианству и налоговой реформе, поскольку нет политической силы, которая бы могла ее воплотить.
Руслан Бизяев отметил, что он не верит, что в Украине может быть либертарианство и налоговая система заработает после реформы.
“Я отношусь с определенной долей пессимизма. Потому что в нашей ситуации - налоговая реформа предполагает, в первую очередь, выход экономики из тени. Возьмите пример Турции - там каждые два года проходит налоговая амнистия. Но, тем не менее - теневая доля экономики остается, и остается достаточно серьезной. Поэтому, на мой взгляд, говорить о налоговой реформе в концепции либертарианства (опять же, какого: левого, правого, или анархического), можно будет только в том случае, если придет политическая сила, которая покажет, что это реально”, - сказал Бизяев.
По его словам, он сейчас не видит такой политической силы.
Как сообщала Politeka, EBR отметил, что налоговую реформу в Украине не удастся внедрить без стабильной работы промышленности.
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Также Politeka сообщала, что Глушко объяснила, что такое новый налоговый отчет.