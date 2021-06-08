Операторы системы распределения (ОСР), входящие в операционный холдинг ДТЭК Сети, с начала 2021 года передали на утилизацию 5,3 тысячи тонн отходов, позаботились о сохранении птиц и рыб в четырех областях и столице Украины. Так отечественные операторы системы распределения следуют целям Глобального договора ООН №12 «Ответственное потребление и производство» и №15 «Сохранение экосистем».

ОСР ДТЭК Сети 70% собранных отходов перерабатывают для вторичного использования. Такое обращение с отходами соответствует европейской модели экономики замкнутого цикла (циркулярной) и помогает рационально потреблять природные ресурсы. C начала 2021 года передали на утилизацию 5,3 тысячи тонн отходов.

Кроме того, с начала 2021 года операторы системы распределения заменили более 88 единиц старого маслонаполненного оборудования на безопасное для окружающей среды - вакуумное или с сухим диэлектриком. Для восстановления экосистем рек соорудили 180 искусственных нерестилищ для рыб. Также установили более чем полторы сотни птицезащитных устройств и 6 платформ для гнезд аистов.

«ДТЭК трансформирует бизнес в соответствии с Новой стратегией 2030, основанной на принципах ESG, ценностях и ответственности бизнеса за прогресс в достижении целей устойчивого развития Глобального договора ООН. Система управления охраной окружающей среды, которая функционирует в компаниях - операторах системы распределения холдинга ДТЭК Сети, разработана и выполняется на основе международного стандарта ISO 14001», - рассказала главный эколог ДТЭК Сети Елена Потапенко.

В компании сообщили, что в апреле-мае 2021 года ДТЭК Днепровские электросети и ДТЭК Киевские электросети успешно прошли надзорный аудит международных органов сертификации - компаний TÜV SÜD и «МС Консалтинг». Высокими оценками аудиторы отметили систему обращения с отходами и инициативы по сохранению биоразнообразия, действующий в компаниях.