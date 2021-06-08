Многие молодые люди хотели бы откладывать себе на пенсию, но они не имеют доверия и не понимают куда инвестировать. Об этом рассказал эксперт по социальной политике Андрей Павловский журналистке Любви Завальнюк в программе «Суть событий» на YouTube.
Павловский заявил, что в Украине есть первый и третий уровень пенсионного страхования, а между ними второго уровня накопительной системы нету, в силу различных причин, одна из них это то, что эта накопительная система может превратиться в одну большую финансовую пирамиду по типу тех трастов, что мы переживали в 90-х годах.
«Играть с государством в азартные пенсионные игры – это как-то не здраво, тем более, что к ней и доверия нет. Но если бы государство делало правильные шаги, мы бы видели в приоритете развитие экономики, поддержка собственной промышленности и создание новых современных технологических рабочих мест. Потому что нет страны, которая только за счет сельского хозяйства имела успех», - подчеркнул он.
Павловский считает, что надо иметь современную промышленность и современные новые технологии, а в таких отраслях надо соответственно и более квалифицированная рабочая сила, которая будет иметь достойную зарплату
«Конечно, Украину не хотят пускать на рынки высоких технологий там высокая конкуренция и вообще Украина никому не нужна кроме нас - граждан. Поэтому украинцы должны требовать от власти, чтобы она делала приоритет на высокотехнологические научные отрасли, а не просто вывозила природные ресурсы и обеспечивала дешевой рабочей силой заграницу», - резюмировал он.
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Напоминаем, Politeka сообщала со слов Завальнюк, что следующее повышение выплат запланировано на 1 октября.
Также ранее Загородний рассказывал, как открывали рынок земли в Азии.