Очисні споруди промислових та енергетичних підприємств і водоканалів застарілі та зношені, тож вода скидається в річки недостатньо очищеною

Понад 300 порушень – стільки в середньому кожного місяця фіксує Держекоінспекція у сфері захисту водних ресурсів. Нераціональне використання та забруднення вод минулого року завдало збитків довкіллю на загальну суму понад 188 мільйонів гривень. У 24 випадках виявлених порушень були відкриті кримінальні провадження, пише Znaj.ua.

Про це повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Екологія».

«Масштабні порушення природоохоронного законодавства – це одна з причин деградації водних ресурсів, що найближчим часом може призвести до дефіциту питної води в Україні.

Очисні споруди промислових та енергетичних підприємств і водоканалів застарілі та зношені, тож вода скидається в річки недостатньо очищеною. Справжню катастрофу для річок становлять тонни пластику, який змивається з берегів у населених пунктах, особливо - в гірській місцевості. Більшість промислових користувачів досі не усвідомлюють, що вода – невідновлюваний ресурс. І з таким споживацьким ставленням українці вже найближчим часом потерпатимуть від її нестачі», - наголосив Андрій Мальований.

Він підкреслив, що для того, щоб забезпечити ефективне збереження цього життєво необхідного ресурсу, фахівці Держекоінспекції розробили оновлену методику розрахунку збитків за нераціональне використання вод, яка забезпечуватиме вищу відповідальність для порушників.

«Беремо участь у розробці інтерактивної мапи прибережно-захисних смуг, де будуть відображатись об’єкти підвищеної небезпеки для оперативного моніторингу екологічної ситуації біля них. Крім того, намагаємося вибудовувати співпрацю з органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями для спільних заходів щодо протидії забрудненню і засміченню річок», - зазначив Андрій Мальований.

За його словами, для посилення екологічного контролю в частині водних об’єктів, необхідно здійснити низку нагальних кроків.

Зокрема, йдеться про підвищення штрафів за порушення правил охорони водних ресурсів, який сьогодні становлять 85-136 гривень.

Надважливим є ухвалення законопроекту №3091, що дасть Держекоінспекції інструменти для ефективної протидії порушенням та сприяння модернізації підприємств.

«Водні ресурси потрібно оберігати та захищати, адже вони є основою існування всього живого, тож екологічний контроль тут має бути максимально дієвим та ефективним», - додав Андрій Мальований.



