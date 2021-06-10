Поющий ректор представил романтический клип на новую песню «А ми з тобою любовники»

Пока в шоу-бизнесе обсуждают очередной уход со сцены Михаила Поплавского, он своими действиями показывает, что расслабляться не собирается. Поющий ректор представил романтичный клип на новую песню «А ми з тобою любовники».

«Любовь, наполняет добром наши души. Это большая сила, которая дана не каждому. Если говорить откровенно, то главный герой – это и есть Михаил Поплавский – настоящий, искренний, открытый. Он очень близок мне. Ведь любовь правит миром, а любовники – от слова «любить». Это великое чувство, которое наполняет жизнь смыслом. Любовь делает нас духовно богатыми, побуждает творить и делать мир лучше. Любите, ведь мы этого достойны!» – сказал Михаил Поплавский.

Режиссером клипа стала эпатажная Елена Винярская, снявшая ранее для Поплавского «Сало» и «Українські вареники». Кстати, клип «Сало» набрал более 5 млн. просмотров за месяц, а «Українські вареники» за две недели – более 4 млн. просмотров в YouTube. Новое видео наполнено страстью, эротикой, которые передаются лишь взглядом и романтикой.

«Идея клипа родилась буквально за 15 минут. На съемках предыдущего видео Михаил Михайлович сказал мне: «А завтра – мы с тобой любовники» и с азартом посмотрел на меня. Мне сразу пришли слова из произведения великой украинской поэтессы Лины Костенко «Очима він сказав мені люблю». И я уже понимала, каким будет клип, а его главным символом – цветок. В клипе нет любовных сцен и выяснения отношений. Все построено на символах и аллегории», – поделилась Елена Винярская.

Михаил Поплавский в клипе сменил несколько стильных образов. Елена Винярская продумала все до мельчайших деталей. За соответствие его костюмов последним трендам отвечал телеведущий Алексей Дивеев-Церковный. Чтобы совместить образ героя клипа с оранжевым цветком любви, по замыслу режиссера, специально было разработано уникальное мужское драгоценное украшение – брошь «Два цветка» из золота и серебра c драгоценными камнями, которые добываются в Украине, – топаза и горного хрусталя. Два цветка крепко переплетаются между собой, символизируя вечную любовь.

Роковых красоток в клипе сыграли Анастасия Захандревич и Алина Гросу, для которых это был первый опыт съемок в виртуальной реальности, с использованием мировых технологий LED cube, VR, Unreal Engine 4, tracking systems и 3D-графики.

Снимали все в темном павильоне на фоне черных экранов, а всю картинку создавали с помощью дизайна. Такую технологию используют во время съемок фильмов в Голливуде. Съемочный процесс длился всего восемь часов, а подготовка заняла почти два месяца. За это время прописывалась каждая деталь, подбирались «правильные» цвета и дизайн. Над клипом работала команда хореографов, парикмахеров, визажистов, реквизиторов Университета культуры. Общими усилия была создана уникальная история любви в виртуальной реальности.