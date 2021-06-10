Менеджер артистов и организатор вечеринок Анна Салата в эфире “Романенко Беседы” с Юрием Романенко заявила, что невозможно увести мужчину из здоровых отношений.

“Вот это вот: любовница, разлучница, увела - вы теленка попробуйте увести в селе, и то вряд ли получится. Взрослого дееспособного человека невозможно увести со здоровых отношений. Никак: ни шантажом, ни угрозами, ни манипуляциями, ни тонкой талией, ни длинными ногами, ни большой грудью, ни гениальным минетом, ни самым вкусным борщом в мире. Если у человека все хорошо - его никто никогда никак не уведет”, - сказала Анна Салата.

Она отметила, что это касается как мужчин, так и женщин. Поэтому, если у мужчины смещен фокус с его жены на другую женщину - значит у них в отношениях все плохо.

“Соответственно, если женщина связывается с мужчиной, у которого уже есть женщина - у нее тоже не все с “кукушкой” в порядке. Как я уже сказала, идеальных, психически здоровых людей может быть один на несколько тысяч. Мы же жизнь живем, а не прокачиваем себя до состояния дзен-буддизма”, - добавила Салата.

Как сообщала Politeka, развод Позитива с женой, в сети раскрыли имена "разлучниц": "Решил повторить судьбу Потапа".

Также Politeka сообщала, что новая жена Остапчука затаила обиду на Осадчую, детали скандала: "Я давно советую...".