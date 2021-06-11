На чем держится отечественная система образования и науки и как ее уберечь от уничтожения? Об этом в очередном выпуске программы «Ще не вмерла UA» Евгения Рыбчинского рассказал министр образования и науки (2014 - 2016 г.г.), экс-президент НУ «Киево-Могилянская академия» Сергей Квит.

«Были такие идеи, что надо разогнать Национальную академию наук и поделить землю и имущество. Если мы пойдем по этому пути, что случится? Все равно наша наука не проваливается полностью. Выходят публикации, основанные на реальных исследованиях. Мы не проваливаемся, потому что мы все больше вмонтируемся в международную систему. Многие настоящие ученые одной ногой в нашем институте, а второй - в какой-то исследовательской институции в Германии, Соединенных Штатах или Франции. Если мы уберем им место, где стоит их нога, тогда они эту ногу поставят в Соединенных Штатах и ​​так далее», - констатирует Квит.

Он отмечает, что нет одного правильного решения, нужно искать и находить компромиссные варианты.

«Если вы найдете решение, то все вопросы будут решены. Вовсе нет! То, что делает наше государство неправильно, и до сих пор это так – если наши политики научились говорить о важности образования и научных исследований, то они так не думают и, тем более, они так не делают. Это очень серьезное дело», - говорит он.

Напомним, рынок бы определил, кто действительно дает университетское образование, которое необходимо государству, а кто просто играется в дипломы, - Ченцов.

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