С 4 по 10 июня территориальные и межрегиональные органы ГЭИ провели более 800 проверок. По результатам мероприятий контроля на 321 объекте составили 1048 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма рассчитанных убытков составила 18,7 миллиона гривен.

Об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции Украины, пишет «Знай».

Наибольший вред окружающей среде в течение недели был нанесен в результате засорения отходами вскрышной породы земельного участка ООО "Донбассугольстрой" в Донецкой области. Убытки составляют почти 13 миллионов гривен. Для установления личностей нарушителей материалы направлены в первый отдел процессуального руководства областной прокуратуры. Еще почти 950 тысяч гривен убытков Госэкоинспекция рассчитала за незаконную вырубку 79 деревьев в Хмельницкой области. Выявлением лиц нарушителей будет заниматься ГУНП в Хмельницкой области, которому переданы материалы ГЭИ.

Также Госэкоинспекция предъявила претензию ПАО "Львовский локомотиворемонтный завод" на сумму более 870 тысяч гривен за загрязнение земельных ресурсов. Готовятся материалы для направления во Львовскую областную прокуратуру.