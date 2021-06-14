Футуролог Алексей Толкачев в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской заявил, что человечество стремится к сингулярности, а преемственность исчезает.

“Мне сейчас 39. Я ощущаю пропасть с теми, кому сейчас 18. Была девочка, я с ней общался. Она говорит: “Понимаешь, мне с вами очень сложно, потому что вы обмениваетесь анекдотами, у нас это не прикольно. Мы присылаем друг-другу мемы”. Я понимаю, они уже не знают анекдотов. Анекдоты им не нужны. Дело в том, что раньше, как минимум, внуки воспитывались бабушками. Была преемственность, был замедленный прогресс. Трансформация была довольно медленная в обществе. Сейчас мы стремимся к сингулярности”, - сказал Алексей Толкачев.

Он отметил, что по прогнозам ученых, сингулярность должна наступить в 2050 году. Для этого количество изменений будет стремиться к бесконечности на единицу времени, которая стремится к нулю.

“То есть, мы не успеем научиться пользоваться CD-плеером, как он уже отмер. Что это такое? Компакт-диск? Выкинули, он уже устарел. Я не знаю, как в этом жить. И психика будет очень сильно утомляться. Не все люди захотят вступать в это будущее, потому что значительно проще и безопаснее жить в том мире, который нам известен”, - добавил Толкачев.

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