За следующие два года в Украине возможно построить высокоманевренные мощности, если до конца года будут решены проблемы на балансирующем рынке

Об этом сегодня во время онлайн-мероприятия «Decarbonisation Talks: Инвестиции и технологии, что заменят угольную генерацию», заявил главный диспетчер НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко.



«Если проблемы на балансирующем рынке, на решение которых нацелено сейчас НКРЭКУ, Минэнерго и «НЭК «Укрэнерго», будут решены до конца этого года, то реально за 2 последующих года можно построить новую генерацию, которая будет активно выступать на нашем рынке и давать дополнительную гибкость для энергосистемы», - заметил главный диспетчер.



Относительно задолженности НЭК "Укрэнерго" перед производителями электроэнергии на балансирующем рынке, которая на сегодня составляет более 11 млрд грн, Зайченко отметил, что в компании прорабатывают механизмы их возвращения. Он отметил, что долги вызваны неуплатой отдельных государственных предприятий за небалансы.



Ранее министр энергетики Герман Галущенко назвал финансовую стабилизацию рынка электроэнергии необходимым условием стабильного отопительного сезона.



Напомним, как ранее заявлял председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, в компании рассчитывают погасить долги перед генерацией до того, как начнут реализовываться судебные иски. Тем не менее, первые судебные заседания уже состоялись практически у всех участников рынка.