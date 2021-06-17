Велосипед должен получить статус полноценного вида общественного транспорта. Об этом рассказал транспортный эксперт Богдан Лепявко в программе блогера Екатерины Павловой «in kyiv» на Youtube.

«В Украине во многих городах велосипед воспринимается как нечто спортивное, в Киеве, к счастью, удалось это изменить. Но во многих городах людей, которые ездят на велосипеде, в Департаменте молодежи и спорта относят не к транспорту. Причем это очень странно, потому что если выехать в меньшие города и села, там очень много людей ездят на велосипедах везде, потому что у них нет альтернативы», - рассказал он.

Лепявко сказал, что есть много маленьких городов, где люди ездят на велосипедах, там может не быть общественного транспорта, потому что он плохо развит. А как только доходит до больших городов, считает он, сразу считается, что велосипед – это спорт и для него нужна специальная одежда и амуниция, на самом деле проехать расстояние в 5-7 километров – это тоже самое, что пройтись пешком.

«Если говорить о расстоянии, то Киев – большой город и трудно с Лесной до Академгородка проехать на велосипеде. Не все люди с Лесной до Академгородка ездят даже на автомобиле. В 2015 году было проведено большое транспортное исследование, которое показало, что среднее расстояние поездок на автомобиле по Киеву составляет менее 8 километров. Это расстояние легко заменяется на велосипеде», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Попенко, что все средства от рекламы идут в местный бюджет.