Акции норвежской компании Scatec Solar, которая в том числе имеет активы в Украине, потеряли в цене 10% за то, что в Украине не решается проблема накопленных долгов за произведенную электроэнергию, а также инициируются дополнительные законодательные изменения – введение акцизного сбора, что является нарушением гарантий государства перед инвесторами
Об этом заявила директор по развитию бизнеса в Украине компании Scatec Solar Алина Свидерская.
«Наша компания потеряла примерно 10% стоимости акций после новостей (относительно долгов и регуляторных изменений – ред.) именно об Украине. Я думаю, это только начало. Мы особо в медиа не выходили по поводу уменьшения выплат, просто биржа увидела оценки (аналитиков – ред.)», - сказала Свидерская.
По ее словам, долговой кризис и дальнейшие изменения законодательства являются нарушением государством гарантий, которые оно предоставило иностранным инвесторам.
Свидерская напомнила, что компания участвовала в медиации, которая проводилась при посредничестве секретариата Энергетического сообщества, результатом чего стало подписание меморандума между Кабинетом министров и инвесторами в июне 2020 года.
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При этом она подчеркнула, что проблемы рынка электроэнергии Украины в течение длительного периода не решаются и действуют искусственные ограничения, которые вредят работе энергетической отрасли.
«Всем нам нужен нормальный рынок. Рынка сейчас нет. Его на бумаге запустили 1 июля 2019 года, но по факту он не работает. У нас до сих пор есть прайс-Кепы, у нас до сих пор есть кросс-субсидирование», - сказала Свидерская.
"Зеленую энергетику вообще нет смысла дальше трогать. Там пытаются до 30% снизить зеленый тариф, но проблемы на рынке не решаются, потому что рынка нет. А он должен быть", - подчеркнула она.
Как сообщалось, в конце 2020 года канадская компания TIU Canada подала в суд на Никопольский завод ферросплавов, находящийся в собственности олигарха Игоря Коломойского, из-за незаконного отключения солнечной электростанции от сети. При этом в мае текущего года компания подала заявление об отводе трех судей Северного апелляционного хозяйственного суда, назначенных для рассмотрения дела, поскольку они ранее были замечены в отстаивании интересов олигарха в деле против государственного Приватбанка.
28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и вынуждает компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы. В арбитраже она требует от государства вернуть ей 10,5 млн евро. По информации юристов, к аналогичному иску готовится еще 10 компаний.
Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%.
Ранее во время обсуждения проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.