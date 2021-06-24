ДТЭК совместно с Vodafone Украина и Ericsson анонсировали старт пилотного проекта «Smart Factory 5G» на харьковском машиностроительном заводе «Корум Свет шахтера», который производит горно-шахтное оборудование. Об этом представители компании заявили на специальном анонсирующем мероприятии 24 июня в офисе Vodafone Украина.

Впервые на украинском промышленном предприятии будет запущен тестовый фрагмент сети 5G. Технологическая 5G-сеть Ericsson позволит автоматизировать производственные процессы и откроет возможности удаленного управления, диагностики оборудования и зданий с помощью дронов и камеры 360 °. Также, кроме оптимизации производственных процессов, будет повышен уровень промышленной безопасности - многие операции смогут выполняться удаленно, а своевременный мониторинг - предупреждать возможные аварийные ситуации.



По словам генерального директора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева, запуск пилота Smart Factory на базе 5G на заводе «Корум Свет шахтера» улучшит операционную эффективность и повысит безопасность труда на предприятии.



«Одна из целей ДТЭК, как ответственной и надежной компании – это трансформация после 2025 года в цифровое предприятие, где люди и технологии слаженно взаимодействуют. Для этого была запущена специальная программа MODUS, координирующая цифровую трансформацию всех направлений бизнеса ДТЭК. Таким проектом для нашего машиностроительного направления является первая в Украине «Smart Factory 5G» на заводе «Корум Свет шахтера». С ней мы сможем использовать дроны для обследования труднодоступных мест на предприятии, улучшить процесс онлайн-сдачи оборудования для клиента. Это лишь первые пилотные направления, на самом деле мы понимаем, что возможности 5G гораздо шире. В перспективе мы планируем ими воспользоваться и дистанционно получать данные с комбайнов, работающих в шахтах, а также вести полный мониторинг работы станков на заводе для оптимизации загрузки оборудования. Я уверен, что этот проект станет началом масштабной индустриальной роботизации предприятий в Украине», - прокомментировал Ильдар Салеев.



Завод «Корум Свет шахтера» обеспечат частной сетью 5G и подсоединят к общей инфраструктуре корпорации благодаря надежным каналам связи Vodafone. В рамках проекта компании начнут развитие частной технологической сети (Private Network) связи 5G, в которую будут интегрированы мобильные устройства, производственное оборудование, различные управляющие устройства и системы удаленного и автоматизированного управления. Об этом рассказала генеральный директор Vodafone Украины Ольга Устинова.



«Сегодня мы анонсируем старт первого в Украине проекта, который можно назвать проектом из будущего. Это – «Smart Factory 5G». Такой проект родился не случайно: в мире Vodafone - технологический лидер и этот колоссальный опыт мы привлекаем в Украине, вместе с нашими партнерами запускаем решения, объединяющие передовые технологии: 5G, интернет вещей, большие данные, искусственный интеллект.

Мы начинаем с предприятия наших партнеров, компании ДТЭК, которое носит символическое название - «Корум Свет шахтера». Работы по построению Private Network на базе технологии 5G уже идут полным ходом. Мы создаем площадку, где бизнес «вживую» сможет тестировать и на практике использовать имеющиеся возможности решений на базе 5G. Наш проект является примером синергии ведущих компаний - ДТЭК и Ericsson, мы вместе работаем над построением в Украине разумного производства», - отметила Ольга Устинова.