Современные медиа и журналистика в Украине развиваются не ровно, как и вся страна в целом. Такую тему обсудил вице-президент Ассоциации политических психологов Виктор Рыбаченко с ведущим Сергеем Дойко в программе «Личность» на YouTube.

«Есть хорошие, интересные вещи, а есть отстойные - это везде так: фейки, манипуляции, дезинформация, правда. Но правда – она же не такая привлекательная как фейки и манипуляции. Истина всегда одна, а правд много и у каждого они свои. А вот истина - это критерий, чья правда будет истиной», - сказал он.

Рыбаченко считает, что у каждого из политиков существует своя правда: у тех, кто их вербовал – вторая правда, у тех, кто их ненавидит – третья правда, а у тех, кто их любит – пятая правда. У каждого своя правда, которую он будет доказывать, уверен он, если взять разных людей, то у каждого из них своя правда, поэтому они никогда не смогут сойтись.

«Но они и не должны сходиться, а мы с вами не должны быть третейским судьей, а должны быть мудрыми людьми, а признак мудрости - это молчание. Когда вы послушали одну правду, потом послушали вторую правду, можете улыбнуться либо не улыбаться, но понять, что на самом деле вы владеете своей третьей правдой», - подчеркнул он.

Рыбаченко сказал, если брать политическую сферу, то политическая психология учит нас быть тонкими, а политология рубит топором.

«Политология говорит, какая тенденция, а политическая психология говорит, почему сложилась именно такая тенденция», - резюмировал он.

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