Вице-президент Ассоциации политических психологов Виктор Рыбаченко заявил в программе Сергея Дойко «Личность», что молодое поколение заслуживает на достойную жизнь в Украине, а потому государство должно дать ему соответствующие возможности.

Рыбаченко признается, что ему очень жаль государство из-за того, что молодежь, умная и патриотически настроенная, должна его покидать. «Им нужен нормальный пакет для жизни: работа, зарплата, возможность купить нормально квартиру с рассрочкой на 15-20 лет и крохотным процентом», - объясняет эксперт. Вместо этого Украина сегодня, говорит он, не может предложить своим гражданам достойную жизнь.

Как отмечает гость программы, в Украине наживаются только олигархи: они забирают те государственные ресурсы, которые могли бы дать старт молодежи и поощрить ее остаться. В то же время он подчеркивает, что и олигархи надолго здесь не задержатся: дограбят и уедут за границу. «Молодежь тоже поедет, и кто останется? А останутся люди, которые не смогли или не захотели поехать, и Украина будет отброшена в историческом развитии на много лет назад», - заключает Рыбаченко.

По его словам, еще в начале своей независимости Украина имела все шансы заявить о себе как о сильном игроке не только в Европе, но и в мире. Но, констатирует Рыбаченко, государство осталось далеко позади.

Напоминаем, Рыбаченко заявил, что сегодня медиа и журналистика развиваются в Украине не ровно.

Ранее Politeka сообщала о том, что Балашов заявил, что изменений в правительстве не будет.