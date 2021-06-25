Фонд Рината Ахметова провел итоговое мероприятие, посвящённое 15-летию своей работы. Ключевыми направлениями работы за эти годы являются программы «Ринат Ахметов – Спасение Жизней» (медицина и здоровье), «Ринат Ахметов – Детям», «Ринат Ахметов – Поможем» (поддержка Мирных Донбасса).

«Фонд Рината Ахметова за все годы своей работы помог выжить 5 миллионам человек. Аудитория других проектов Фонда, от новогодней Акции до диджитал-проектов, составляет не менее 6 миллионов человек. Кроме того, десятки, сотни тысяч историй о силе помощи Фонда Рината Ахметова, которые мы знаем и слышим из первых уст», – рассказала член Наблюдательного совета Фонда Наталья Емченко.

На протяжении 15 лет Фонд Рината Ахметова неоднократно доказал, какой огромной силой обладает помощь одного человека, когда она идёт от сердца, и когда она системная и непрерывная, то становится катализатором изменений для миллионов украинцев.

«Я думаю, решение заниматься благотворительностью может идти исключительно от сердца. Поэтому почувствовать нужно только одно – огромное желание помочь людям, огромное желание не дать кому-то остаться один на один с бедой. Если в душе, в сердце вы хотите помогать, если вы не можете пройти мимо чужой беды, значит, благотворительность – ваш путь и ваше призвание», – говорит учредитель Фонда Ринат Ахметов.

«Гуманитарный Штаб Рината Ахметова» – крупнейшая программа Фонда для поддержки жителей Донбасса. Благодаря помощи Фонда смогли выжить 3,5 млн людей, а в регионе была предотвращена гуманитарная катастрофа.

Программа «Ринат Ахметов – Детям» охватывает 1,4 млн человек. Программа и портал «Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!» – лидеры национального усыновления. За 15 лет 10 тыс. детей-сирот нашли любящих родителей.

«В Украине 17 тысяч детей ждут и потенциально могли бы быть усыновлены. Есть сироты, есть специалисты Фонда, которые помогают делать тренинговые программы адаптации, чтобы семья была готова принять ребенка. И мы очень ждем, когда все эти детки найдут свои семьи», – сказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Благодаря программе «Ринат Ахметов – Детям» проводится слухопротезирование малышам с тугоухостью и современная имплантация детям с пороком сердца.

Благодаря программе Фонда «Ринат Ахметов – Спасение Жизней» спасен 1 млн человек. В рамках уникального в истории Фонда проекта «200 скорых для Украины» госбольницы получили 114 «реанимаций на колесах», 22 неонатальные скорые для спасения жизни новорожденных и 64 медицинских внедорожника. Проекты программы «Ринат Ахметов – Спасение Жизней» послужили оказанию помощи людям с туберкулезом и онкологическими заболеваниями.

«Для меня стало неожиданностью такое количество социальных проектов на протяжении 15 лет. Фонд работает по всей территории Украины и оказывает помощь практически во всех сферах жизни», ‒ сказал Сергей Дубров, президент Ассоциации анестезиологов Украины.

В 2020 году, в первые дни пандемии коронавируса, стартовал проект «Борьба с COVID-19 в Украине», благодаря которому в медучреждения было доставлено 207 аппаратов ИВЛ, более 300 тысяч экспресс-тестов, свыше 200 тысяч средств индивидуальной защиты и расходных материалов, 155 кислородных концентраторов, что стало крупнейшим вкладом одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости Украины.

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