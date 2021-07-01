В течение 2018-2020 гг. инвестиции в екомодернізацію оборудования на Бурштынской ТЭС составили более 225 млн грн. Всего же за три года «ДТЭК Западэнерго», в состав которой входят Бурштынская ТЭС, Ладыжинская ТЭС и Добротворская ТЭС, было инвестировано на такие потребности более 671 млн грн.

Об этом сообщила компания «ДТЭК Энерго» в ответ на запрос редакции.

В компании отметили, что это позволило Бурштынской ТЭС в 2020 году (по сравнению с 2019) сократить валовые выбросы от работы энергоблоков на 35%. Так, выбросы пыли сократились на 57%, в т. ч. Благодаря ремонтам электрофильтров. Суммарно выбросы по всем ТЭС "ДТЭК Западэнерго" за 2020 г. (по сравнению с 2019 г.) сократились на 27%, а выбросы пыли были снижены на 60%.

Комментируя вопрос влияния работы ТЭС на экологию, там отметили, что все ТЭС «ДТЭК Энерго» осуществляют свою деятельность согласно действующих разрешений на выбросы и НПСВ. Однако, Нацплан был принят в конце 2017 г., когда государство брало на себя обязательства до 2020 г. разработать механизмы финансирования. Этого до сих пор не было сделано, хотя, по оценке Минэнерго, суммарно в эти нужды на всю тепловую генерацию Украины нужно более 4 млрд евро.

«Мы готовы выполнять екомодернізацію согласно НПСВ, но нужны механизмы и источники финансирования, которые будут утверждены на уровне государства. Этот путь не новый, им шла Европа, на реализацию подобных планов потратила от 15 до 30 лет и при государственной поддержке», - подытожили в компании.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Бурштынская ТЭС является крупнейшим загрязнителем атмосферы в Украине.



Справочно

ДТЭК Бурштынская ТЭС полностью обеспечивает энергоснабжение Бурштынского энергоострова –Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей. Это около 5 млн украинцев.

По итогам 2020 г. 83% процента произведенной электроэнергии ДТЭК Бурштынская ТЭС ушло на энергоостров и ОЭС Украины, 17% - составил экспорт.