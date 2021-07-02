Учредитель платформы для аналитики бизнеса YouControl Сергей Мильман в программе “Субъективно с Яникой Мерило” рассказал, как побороть коррупцию в Украине.
“Есть такой термин, что коррупция как масло смазывает шестеренки. Позволяет этой бюрократической машине адекватно работать. Такой вот стереотип есть на постсоветском пространстве. Мне кажется, этот тезис — он сознательно придуман для того, чтобы как-то толерировать коррупцию в принципе. Что это здорово”, - сказал Сергей Мильман.
Он отметил, что коррупция настолько распространена на постсоветском пространстве, поскольку там действует восточный подход.
“Условно, бакшиш. Если ты хочешь начать некие отношения, то тебе нужно что-то презентовать. Если ты хочешь решить какой-то вопрос — тебе нужно что-то подарить. Это другая культура, альтернативная. И вопрос в том, если Украина (я вижу, что такой тренд явно наблюдается), стремится к неким другим ценностям, неким другим культурным подходам, то для нас как раз расширение сотрудничества именно со странами, которые проповедуют другую культуру, как Британия или США, и иначе толерируют коррупцию — для нас оно очень выгодно и интересно именно с точки зрения эволюционного развития Украины”, - добавил Мильман.
По его словам, если у Украины будет много партнеров не в России, а в США, Германии или Франции, то тогда она будет стремиться к Европейскому союзу, а не к Таможенному.
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