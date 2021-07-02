Энергетический регулятор НКРЭКУ выразил обеспокоенность снижением доходов трейдеров-спекулянтов при перепродаже электроэнергии государственных АЭС на бирже из-за перехода электростанций на продажу электроэнергии непосредственно потребителям по прямым договорам.
Об этом говорится в заявлении НКРЭКУ, обнародованном вечером 2 июля.
«В первые дни июля 2021 на рынке «на сутки вперед» (РСВ) наблюдается резкое снижение цены, вызванное выводом спроса с рынка «на сутки вперед» на рынок двусторонних договоров (РДД)», - говорится в заявлении регулятора.
Регулятор осудил решение реальных производителей увеличить объем продажи электроэнергии по двусторонним договорам, к которому они вынуждено прибегли из-за ценовых махинаций трейдеров на «рынке на сутки вперед».
«Нетипичное поведение участников рынка вызывает серьезные вопросы и подтверждает проблему избыточного рыночной власти отдельных игроков, которые могут снижать цену РСВ (путем уменьшения спроса) или повышать цену РСВ (путем уменьшения предложения и увеличение спроса)», - заявил регулятор НКРЭКУ.
Ранее Министерство энергетики, НАЭК «Энергоатом» и госкомпания «Центрэнерго» неоднократно призывали НКРЭКУ прекратить махинации трейдеров с перепродажей электроэнергии государственных компаний.
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Однако НКРЭКУ трижды отказалось устранять махинации, заявив о недопустимости «ущемления прав трейдеров».
Регулятор также официально обвинил «Энергоатом» и Минэнерго в непрофессионализме и неэффективности.