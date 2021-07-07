Политический астролог Полина Павлова в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” рассказала, что нужно делать, пока время заторможено.

“Тотальное притормаживание до осени. Осенью уже время начнет из движения задом наперед двигаться снова в нормальном направлении. И мы можем ожидать некоего оживления. Но просто сидеть и просто ожидать нет смысла. Сейчас хорошо заниматься какими-то старыми вещами, недоделанными из прошлого. Что-то отремонтировать, разобраться с какими-то бумагами… Пользуясь заторможенностью времени сейчас доделать то, что было раньше, до чего не доходили руки”, - сказала Полина Павлова.

Она отметила, что сейчас в мире происходит реверсное движение, и нужно подождать, пока этот этап пройдет.

“Время нельзя разбазаривать. Просто сидеть, будучи “ждуном”. Это неоправданно. А осенью все начнет двигаться. Осенью можно браться за какие-то активные проекты, ситуации дожимать, уже прикладывать больше энергии. Потому что если сейчас пытаться их дожимать, то может быть ощущение, что бьешься головой о стену. Это, соответственно, вызовет депрессию, ощущение, что все напрасно, и жизнь не удалась. Менять что-то кардинально сейчас неблагоприятно… Временные решения сейчас хороши. Какие-то глобальные решения лучше ждать до осени”, - добавила Павлова.

Как сообщала Politeka, астролог отметил, что уже с 2022 года в Украине начнется постоянный экономический рост.

Также Politeka сообщала, что астролог Глоба предрек крутые перемены четырем знакам Зодиака: повезет с деньгами.



