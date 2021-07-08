Информационный ресурс «Освіта.ua» представил вузы культуры и искусств, которые заняли высокие места в консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины 2021 года
Киевский национальный университет культуры и искусств занял лидирующую позицию - первое место в Топ-10 рейтинга « Лучшие высшие учебные заведения культуры и искусств Украины»
Рейтинги, использовавшиеся при составлении консолидированного рейтинга вузов Украины:
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«ТОП-200 Украина» — базовым принципом ранжирования университетов в рейтинге является обеспечение полной открытости, прозрачности и независимости ранжирования университетов. Для составления рейтинга использовались открытые данные прямых измерений, выставленные на открытых веб-ресурсах независимых национальных и международных организаций и учреждений.
Рейтинг «Scopus» — результаты рейтинга высших учебных заведений базируются на показателях базы данных Scopus, которая является инструментом для отслеживания цитируемости научных статей, публикуемых учебным заведением или его работниками в научных изданиях. В рейтинговой таблице высшие учебные заведения Украины ранжированы по индексу Гирша — показателю, основанному на количестве научных публикаций и количестве цитирований этих публикаций.
Рейтинг «Балл ЗНО на контракт» — рейтинг высших учебных заведений по показателю среднего балла ЗНО абитуриентов прошлого года, которые зачислены в вузы на обучение за средства физических и юридических лиц (контракт).