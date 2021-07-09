Количество аварийных ремонтов энергоблоков электростанций резко увеличилось, а запасы угля на складах ТЭС продолжают снижаться.

Об этом сообщил член наблюдательного совета "Донбассэнерго", эксперт Юрий Саква.

«На карте НЭК «Укрэнерго» запестрели красные квадратики аварийных ремонтов угольных блоков. Запасы на складах ТЭС продолжают таять, еще немного жары и угольные блоки могут тоже стать недоступными еще до зимы», - сообщил эксперт на своей странице в Facebook.

Он отметил, что уже по состоянию на 8 июля были недоступны 1000 МВт АЭС, 800 МВт Славянской ТЭС и 1000 МВт киевских и харьковских ТЭЦ.

По данным Министерства энергетики, только за 8 июля запасы угля на складах ТЭС сократились на 10 тыс. тон. ТЭС использовали 55,4 тыс. тонн, а поставка составила лишь 44,6 тыс. т.

Напомним, 6 июля остановила работу Славянская ТЭС "Донбассэнерго". Системный оператор присвоил станции статус»дефолт".

В "Донбассэнерго" заявили, что ТЭС не может продолжать работать в убыток из-за аномального падения цен, вызванного спекуляциями на рынке на сутки вперед. Компания призвала Регулятор НКРКУ исправить ситуацию и пересмотреть правила работы рынка, которые позволяют такие манипуляции.

В начале июля цена на РДН упала до исторического минимума 40 коп./ кВт час, что кратно ниже себестоимости производства электроэнергии на АЭС и ТЭС.

Министерство энергетики обратилось к регулятору с просьбой запретить спекулянтам заниматься манипуляциями на рынке на сутки вперед.