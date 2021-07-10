Остановка ТЭС может привести к перебоям с отгрузкой и оплатой угля из государственных шахт
Об этом сообщил лидер Независимого профсоюза горняков, народный депутат Михаил Волынец.
«Ситуация с остановкой ТЭС может привести к перебоям с отгрузкой и оплатой угля. По состоянию на сегодня уже остановлена Славянская ТЭС. Все три станции государственного «Центрэнерго» работают минимальным составом оборудования», - заявил нардеп.
Он подчеркнул, что «Центрэнерго» уже предупредило о возможных проблемах с оплатой угля.
«Центрэнерго», известное хроническими долгами за отгруженный из шахт угля, снова предупредило о возможных проблемах с выполнением обязательств перед госшахтами», - добавил нардеп.
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По его словам, кризис спровоцировала безответственная политика НКРЭКУ.
"Очевидно, что без того обескровленная отрасль стоит на пороге очередного кризиса. Этот кризис своими руками продолжает создавать НКРЕКП в угоду спекулянтам и посредникам, что паразитируют на государственных энергокомпаниях», - добавил нардеп.
Он подчеркнул, что как следствие подготовка к осенне-зимнему периоду фактически приостановлена: у генерирующих компаний нет средств на создание запасов угля и проведение ремонтов.
«Почему-то нет сомнений, что все это делается «независимым регулятором» для того, что осенью был повод снова запустить в Украине электроэнергию из России и Беларуси», - подытожил Волынец. Напомним, 6 июля остановила работу Славянская ТЭС "Донбассэнерго".
Системный оператор присвоил станции статус»дефолт". В "Донбассэнерго" заявили, что ТЭС не может продолжать работать в убыток из-за аномального падения цен, вызванного спекуляциями на рынке на сутки вперед.
Компания призвала Регулятор НКРКУ исправить ситуацию и пересмотреть правила работы рынка, которые позволяют такие манипуляции. В начале июля цена на РДН упала до исторического минимума 40 коп./ кВт час, что кратно ниже себестоимости производства электроэнергии на АЭС и ТЭС. Министерство энергетики обратилось к регулятору с просьбой запретить спекулянтам заниматься манипуляциями на рынке на сутки вперед.