Из-за разрешенных Кабинетом министров Украины и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), схем выкачивания средств из рынка электроэнергии из-за разных трейдеров-спекулянтов было выведено 1,5 миллиарда долларов средств государственных предприятий и предприятий, которые генерируют «зеленую» электроэнергию в Украине.

Об этом в интервью заявил соучредитель Ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игорь Тынный.

"Полтора миллиарда долларов с рынка исчезло за год. Это абсолютное преступление на совести Кабмина, который выбрал одну монопольную биржу, разработал правила биржевой торговли, которые позволили манипуляции, не уволил менеджмент «Энергоатома» и «Центрэнерго», который это продавал. Это все тотальное преступление на уровне Кабмина, НКРЭКУ, на который закрыли глаза все виды правоохранителей», - сказал Тынный.

По его словам, с рынка украли полтора миллиарда, из которых 800 млн долл. - это деньги возобновляемой энергетики, и 600 млн долл. – деньги государственных энергокомпаний, убытки которых покроют из бюджета.

При этом он рассказал, как выводятся деньги с энергорынка на одном из последних аукционов по продаже электроэнергии. Он сообщил, что компания «Юнайтед Энерджи» выкупила на 4 месяца вперед электроэнергии Ривненской АЭС и получила от этого сверхприбыли.

«По моим расчетам, маржа на этой сделке составила около $220 млн. Когда нам говорят, что у нас прибыльные инвестиции в «зеленую» энергетику – это смешно. Наши станции далеко не окупились и с таким подходом, может, и не окупятся никогда. Сейчас хорошая инвестиция – торговать воздухом», - отметил соучредитель УАВЕ.

Он добавил, что есть неопровержимые факты – на протяжении многих лет до прихода нынешней команды в электроэнергетике не было таких убытков, а сейчас – это миллиарды.

"Все государственные компании, угольные шахты, «Центрэнерго», которого упрекали кражами за прошлую власть, «Энергоатом», «Укрэнерго» стали еще в 10 раз убыточными, чем те, которых они упрекали», - сказал Тынный.

Напомним, инвесторы в возобновляемую энергетику Украины, посольства иностранных государств неоднократно жаловались на политику Кабмина и НКРЕКП относительно искусственного долгового давления на отрасль, что негативно влияет на имидж страны на международной арене и будет иметь негативное влияние на экономическую ситуацию.

Задолженность перед предприятиями ВИЭ за 2020 год составляет 17,8 миллиардов, в 2021 году государство продолжило накапливать долги, не доплачивая инвесторам сотни миллионов гривен ежемесячно. Кроме того, правительство инициировало налоговый законопроект №5600, которым планируется введение акцизного сбора на производство электроэнергии из ВИЭ по ставке 3,2%.