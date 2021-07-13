Компании-посредники на рынке электрической энергии благодаря родственным связям с руководством НКРЭКУ смогли заработать более 30 млрд грн.

Об этом заявила народный депутат Виктория Гриб в эфире «4 канала».

«Эта ситуация сложилась благодаря тем спекуляциям на рынке, когда с воздуха просто зарабатываются сегодня огромные средства. 30 миллиардов, представьте себе. Что тебе нужно для того иметь? Стол, стул, и все, и ты уже можешь зарабатывать. Мои коллеги из Верховной Рады поднимали вопрос того, что, например, НКРЕКП – там есть родственные связи между теми, кто принимает решения, и между тем, кто выходит и торгует на рынке», - заявила Виктория Гриб.

По ее словам, связи спекулянтов с руководством НКРЕКП дают возможности как минимум получать инсайдерскую информацию, а как максимум специально предусмотренные регуляторные условия.

«Когда будут ограничения для трейдеров, когда они не будут иметь внутренней информации, то, мне кажется, ситуация улучшится. Я вообще на сегодня сделала бы ограничения, чтобы выходили и торговали только те, кто генерирует электроэнергию, а не те, кто просто зарабатывают. Это Энергоатом, это теплогенерация, это гидро и зеленые. Конкретно производители электроэнергии", - добавила Гриб.

Напомним, в конце мая Министерство энергетики призвало НКРЕКП пресечь схемы и махинации с ценами на рынке электроэнергии, которые привели к миллиардные убытки «Энергоатома» и других государственных компаний.

НКРЕКП признала, что на рынке существуют махинации с ценами только 2 июня, однако отказалась их остановить по требованию Минэнерго.

10 июня Минэнерго повторно призвало НКРЕКП прекратить махинации, однако в ответ глава комиссии Валерий Тарасюк обвинил госкомпанию «Энергоатом» в неэффективности, а Минэнерго в непрофессионализме.

По данным Временной следственной комиссии Верховной рады, как минимум три компании-посредники с годовым доходом более 15 млрд грн – ООО «Новая энергетическая компания», «Укрелектроенеспорт», «Енерджікс» зарегистрированы друзей председателя НКРЕКП и родственников его подчиненных.