Цена на электрическую энергию не покрывает даже минимальную себестоимость производства электроэнергии, из-за чего генерирующие компании лишены возможности закупать уголь и проводить ремонты.

Об этом сообщил вице-президент Всеукраинской энергетической ассамблеи Юрий Саква.

"Дефицит в ОЭС уже постучал. 1,5 гривны за киловатт-час для ТЭС убыточны. Работают в долг!; А пока что: минус 18 тыс угля со складов ТЭС за последние сутки, 11 недоступных для диспетчера газовых энергоблоков и 8 угольных энергоблоков, которые находятся в аварийных ремонтах Почти все доступные блоки на угле включены в работу», - сообщил эксперт.

По информации Саквы, уже 67 компаний находят в «дефолтном» состоянии

«Дефолтный список НЭК Укрэнерго все пополняется и пополняется новыми участниками, их на сегодня уже 67; Сама «Укрэнерго» тоже находится недалеко от дефолтного состояния», - добавил эксперт.

Статус «дефолт» присвоен генерирующей компании «Донбассэнерго» (Славянская ТЭС), государственной «Укринтерэнерго», операторам системы распределения – «Харьковоблэнерго», «Черкассыоблэнерго» и «Николаевоблэнерго».

Напомним, в конце мая Министерство энергетики призвало НКРЕКП пресечь схемы и махинации с ценами на рынке электроэнергии, которые привели к миллиардные убытки «Энергоатома» и других государственных компаний.

НКРЕКП признала, что на рынке существуют махинации с ценами только 2 июня, однако отказалась их остановить по требованию Минэнерго.

Как следствие в начале июля из-за действий посредников и спекулянтов, цены на электроэнергию обвалились до исторического минимума. В результате остановила работу Славянская ТЭС, Киевская ТЭЦ-5 и Харьковская ТЭЦ-5.