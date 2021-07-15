ДТЭК Энерго более трех лет помогает угольным общинам в разработке дорожной карты справедливой трансформации, сообщает пресс-служба компании

"ДТЭК полностью разделяет европейские ценности по декарбонизации экономики. При поддержке ДТЭК Энерго город Доброполье стал первым угольным регионом Украины, который движется по пути экономической диверсификации. Уже разработана соответствующая программа, которая рассчитана на три года и предусматривает более 40 проектов по созданию новых рабочих мест в различных секторах экономики: от строительства до предоставления услуг», – отметил Ильдар Салеев, генеральный директор ДТЭК Энерго.

По его словам, теперь при содействии ДТЭК Энерго аналогичным путем разработки программ справедливого перехода идут еще три шахтерские общины в Днепропетровской области.

"Убежден, что обеспечить устойчивое развитие в новых условиях возможно при активном привлечении государства, бизнеса и международных партнеров», - добавил Салеев.

Вместе с экспертами угольной промышленности, представителями власти и международного сообщества он принял участие в обсуждении, на какие изменения ожидает угольная отрасль в ближайшие годы на IV Международной угольной конференции.

«Угольные регионы Украины: справедливая трансформация и добыча угля. Украинский и международный опыт", которая состоялась в Киеве 13 июля.

Общий вывод – успешность трансформации угольных регионов Украины напрямую зависит от вовлеченности в процесс бизнеса, власти, местных сообществ и международных партнеров.

По словам Ильдара Салеева, ДТЭК Энерго более трех лет помогает общинам, где работают угледобывающие предприятия, в разработке дорожной карты для справедливого переходного процесса. Она будет гарантировать жизнеспособность этих регионов после прекращения угледобычи.