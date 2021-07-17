Отчет за 6 месяцев работы ВСК, которая расследует злоупотребления и коррупцию на "Укрзализныце" - это в основном правильный и очень полезный документ, который отражает реальное положение дел на предприятии. За исключением одного, но вопиющего момента - поднятия тарифов на перевозки

Об этом заявил член ВСК по "Укрзализныце" Константин Бондарев.

"Большинство членов ВСК по "УЗ" - это представители провластной партии "Слуга народа" и они все голосовали за этот отчет.

К сожалению, мое мнение не захотели услышать, хотя я глубоко убежден, что поднятие тарифов в итоге обернется катастрофой для железной дороги.

Это не решение проблемы, это жесткий удар по карманам украинцев и украинского бизнеса, который сегодня и так переживает трудные времена из-за коронавирус и карантинные ограничения", - возмущается народный избранник.

По мнению Бондарева, такие выводы - это простой способ для "Слуг" получить политические дивиденды от президента за якобы быстрое решение проблем.

"Я согласен с 90% того, что написано в отчете. Подписываюсь под каждой буквой о том, что менеджмент предприятия, который был причастен к коррупции надо посадить, а из наблюдательного совета надо гнать в шею дармоедов, как наших так и иностранных. Но не с поднятием тарифов. Это не решение проблемы - это очередное латание дыр", - убежден народный депутат.

В то же время Константин Бондарев отметил необходимость разработки четкого последовательного плана действий по развитию компании и выведению ее из глубокого кризиса. Впрочем, по убеждению политика на это не хватает политической воли ни у менеджмента компании, ни у представителей власти и профильного министерства.

“Необходимо время и воля для того, чтобы заняться реструктуризацией долгов, чтобы полностью изменить систему закупок и сделать ее прозрачной, чтобы провести аудит стоимости и качества услуг, которые предоставляются населению и бизнесу. Для этого всего нужно время, доверие и политическая воля, и этого всего на сегодняшний день, к сожалению, нет у представителей власти”, - резюмировал народный депутат.