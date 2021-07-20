В программе «Романенко. Беседы» философ, политолог и историк Михаил Минаков рассказал, какие четыре главные функции определяют государство и должны быть правильно и эффективно воплощены в жизнь страны. При этом эксперт отметил, что в Украине во многом есть с ними проблемы.

По его словам, государство будет сильным, если оно выполняет хотя бы четыре базовые функции, первая из которых касается безопасности – государство должно быть способным защитить территорию. Соответственно, отмечает эксперт, государству нужна стратегия безопасности по созданию армии, способной отвечать на базовые угрозы для Украины в условиях антагонизма между Западом и Россией.

«Мы должны иметь такую армию и такую структуру безопасности, которая может обеспечить безопасность для этой страны. Другая функция — это поддержание уникальности суверенитета именно правительства. Не должно быть ни единой структуры, которая может претендовать на власть, не подчиняясь закону и Конституции», - заявил Минаков.

В данном случае, по его словам, за последние семь лет в Украине очень много позволяли другим организациям, которые подрывали авторитет легитимной власти.

Третья функция связана с предоставлением уникальных услуг, первая из которых – справедливость, говорит Минаков. Он добавил, что философ Платон любое государство выводит из идеи справедливости.

«У нас почему-то все свелось к разговору о реформе суда, кто кого будет назначать вместо того, чтобы смотреть, как гражданин может получить справедливое решение в разумные сроки. Все поставлено с ног на голову. Четвертая, последняя функция – собирание налогов. И здесь тоже есть проблемы. Если отстроить хотя бы эти четыре функции, уже отсюда мы можем говорить о существовании государства», - считает Минаков.

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