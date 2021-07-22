Правительство утвердило новую редакцию Положения об инклюзивно-ресурсных центрах, которое приближает работу украинских ИРЦ до европейских стандартов безбарьерности и делает их услуги еще более доступными для детей и родителей
Как сообщает Министерство образования и науки, соответствующее решение было принято во исполнение Нацстратегии безбарьерности, разработанной в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской.
Новая редакция Положения направлена на улучшение услуг по определению и удовлетворению особых образовательных потребностей детей. Среди ключевых изменений, которые почувствуют на себе получатели услуг:
- обращаться в ИРЦ теперь смогут родители детей от рождения, а также молодые люди в возрасте от 18 лет, если у них возникают особые образовательные потребности (раньше центры занимались детьми в возрасте с 2 до 18 лет);
- услуги по определению особых образовательных потребностей станут доступнее для детей и родителей еще и потому, что новым документом предусмотрено создание филиалов ИРЦ и мобильных ИРЦ;
- появятся новые диагностические инструменты для поддержки детей, испытывающих трудности в обучении; - будут введены международные подходы к определению категорий (типов) образовательных трудностей у лиц с особыми образовательными потребностями.
Изменения, которые коснутся работников ИРЦ:
- увеличится вознаграждение за труд: с 1 января 2022 года педагогическим работникам центров установлены надбавки в размере не менее 25% должностного оклада;
- продолжительность рабочей недели педагогов ИРЦ сократится на четыре часа – до 36 ч/неделю, к тому же отменена норма по педагогической нагрузке-18 ч / неделю.
Новой редакцией Положения также ужесточены требования по соблюдению безбарьерности помещений и зданий ИРЦ.
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Соответствующие изменения в работе центров была разработана Министерством образования и науки с привлечением практиков, ученых, общественных организаций, с учетом рекомендаций Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, родителей, общественности и международных экспертов, в частности из Израиля, Польши, Латвии, Молдовы и других. Совершенствование работы ИРЦ предусмотрено флагманским проектом "школьное образование для всех".
Он входит в План мероприятий по реализации Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине, разработанной в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской. Всего План мероприятий включает более 250 проектов, которые были наработаны 15 министерствами.
Развитие сети ИРЦ в Украине стартовало еще в 2017 году. Она формируется для того, чтобы заменить устаревшую систему психолого-медико-педагогических консультаций. ИРЦ-первые сервисные организации, которые имеют задание как можно раньше выявить у ребенка особые образовательные потребности и оказать ему профессиональную и компетентную помощь.