Политолог Михаил Чаплыга в эфире программы “ А как на самом деле ” с Мирославой Бобровской рассказал, как Польша вступила в Евросоюз.

“Помните, в свое время Польша, когда вступала в ЕС, для того, чтобы выторговать лучшие условия, это же не так как мы эту ассоциацию: “Дааа, аля-улю, они усё, подписываем”... А поляки “ни*рена”. Они, по-моему, два или три года жёстко за каждую запятую торговались. Причем они, поляки же посильнее немного у нас, даже они чувствовали свою слабость, и со словаками, с венграми сделали так называемую Вышеградскую группу. Они решили втроем торговаться с Евросоюзом”, - сказал Михаил Чаплыга.

Он отметил, что торги шли за ценности, поскольку ЕС предлагал им демократические ценности, а они отказывались от них.

“Они им эти бусы обратно, и дайте денег. Зеркальце не надо, это вы Зеленскому предложите с Порошенко, а нам дайте вот это. И они, по-моему, три года торговались за каждую запятую. Молодцы, сторговались нормально. Тут недавно им опять предлагали демократические ценности засунуть, они им обратно зеркальце кинули, сказали “Еще раз с зеркальцем придете, мы вам заблокируем вообще весь бюджет в ЕС”... Мы же решили, что будет у нас треугольник: Молдова, Украина и Грузия — мы вместе будем. Типа, не поодиночке в дверь ломиться, а вместе. И в НАТО, и в ЕС”, - добавил Чаплыга.

По его словам, ходят слухи, что Грузию и Молдову могут принять, а Украину — нет.

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