Федерация работодателей Украины требует от Кабинета Министров введения временного запрета экспорта металлолома до 31 декабря 2023 года. Об этом говорится в ответном письме в адрес премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Как говорится в письме, после восстановления мировой экономики в постконовірусний период повлекло резкий рост цен на сырье, в том числе, на металлолом. Соответственно, увеличился и объем экспорта. «Экспортная пошлина на металлолом в размере 58 евро за тонну уже не сдерживает экспортеров, поскольку его соотношение к стоимости лома сократилось с 26,8% до 13,5%, что нивелирует эффект от введения пошлин. Таким образом, вполне вероятно, что с такой динамикой объемы экспорта металлолома до конца 2021 года могут превысить 1,5 млн т. А это половина заготовки лома в 2020 году».

В Федерации работодателей также подчеркнули, что металлолом – это критическое сырье для декарбонизации украинской металлургии. «Именно его использование позволяет уменьшить потребление первичного сырья и за счет этого сократить выбросы СО2 металлургией на 60% и на 1 тонне переработанного лома сэкономить 1,4 т. железной руды и 740 кг угля».

Напомним, Верховная Рада в апреле 2021 года еще на 5 лет продлила действие нормы об обложении пошлиной в 58 евро за тонну экспорта отходов и лома черных металлов. Цель документа - сохранение действенного механизма правового регулирования экспорта металлолома и уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке для первоочередного обеспечения нужд отечественной обрабатывающей промышленности, формирование условий восстановления объектов инфраструктуры, приведение экономики в соответствие с новейших экологических требований.