В своем блоге «Толчок» футуролог Алексей Толкачев заявил о проблемах в коллективной психологии украинцев, а также рассказал, почему инфантильностью объясняется наша несостоятельность провести успешные реформы.

Толкачев считает, что психологические проблемы украинского общества определяют нашу реальность. По его мнению, виноваты не плохие законы, некомпетентная власть или коррупция, проблема кроется в коллективной психологии украинского общества.

По словам футуролога, одна из проблем, которые мешают украинцам успешно развивать страну – это инфантильность.

«Неверие в себя исторически привело к тому, что украинцы перестали формировать собственное будущее, отказались от его планирования и стратегирования. Атрофировалась функция постановки амбициозных целей. И произошло это, опять же таки, в древности», - заявил Толкачев.

Он отметил, что еще князья Киевской Руси перестали ставить амбициозные цели, что привело к остановке экспансии. Вместо этого меркантильные и мелочные «хотелки» князей спровоцировали сначала междоусобицу, ослабление, а потом и гибель древнерусского государства, говорит Толкачев, и, к сожалению, подобная ситуация неоднократно повторялась в украинской истории.

«За последние 30 лет государственности Украины оказалось, что мы не представляем, какую Украину хотим построить. Национальная инфантильность объясняет, почему Украине так тяжело даются реформы, почему мы так медленно развиваемся, почему так и не стали субъектом истории, а только рефлексируем на чужие стратегии», - заявил футуролог.

Толкачев подчеркнул, что верная диагностика проблем – это первый шаг к изменению, а без осознания самого факта заболевания от него невозможно излечиться.

Ранее Politeka сообщала, что Шишкин прокомментировал, куда из Конституции Украины 1996 года пропало право на восстание.

Как сообщала Politeka, Ихельзон рассказал, что делать украинцам, чтобы не быть агрессивными.



