В расследовании Службы безопасности Украины по поставкам угля из ДНР и ЛНР всплыла компания экс-главы Центра транспортной логистики и нынешнего советника и.о. главы правления Укрзализныци Ивана Юрика Сергей Подгородецкий.

Как пишет "РБК-Украина", согласно официальной декларации Сергея Подгородецкого, его жена владеет 50% польской компании Karlen Trade Spolka Z OO. В свою очередь, согласно официальным польским реестрам, через данную компанию уголь из Донбасса шел транзитом через Украину в Польшу.

По данным источников, Подгородецкому и его жене могут предъявить обвинения из-за контракта на 22 500 тонн с ООО «Разрез Красный Углекоп» (РФ). СБУ считает, что уголь был добыт в ДНР, а сопроводительные документы подделаны в том числе при содействии украинских железнодорожников.

Напомним, Подгородецкого уволили из УЗ в 2019 году, но недавно он вернулся в качестве советника по грузоперевозкам нынешнего и.о. главы компании Ивана Юрика. Более того, до последнего времени он рассматривался одним из кандидатов в члены правления железнодорожной монополии, отвечающего за грузоперевозки.