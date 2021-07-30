Политолог и философ Владимир Ермоленко в программе Андреаса Умланда «Политическая украинистика» рассказал, в чём проблема главных политических идеологий. По его словам, в радикальном своём проявлении (при переворотах и т.д.) каждая идеология пытается строить общество на принципе свободы – это неправильно

«Главные идеологии, если мы возьмем их эмбриональные состояния, это либерализм, социализм, национализм или консерватизм, то они все родились из слогана французской революции – «Свобода, равенство, братство», - отметил Ермоленко.

По словам эксперта, все основные политико-идеологические течения зародились от слогана французской революции, ведь свобода – это условно либерализм, равенство – социализм, братство – национализм.

«Ошибка любых идеологий состоит в том, что когда они становятся радикальными, то говорят, что единственная ценность – это свобода и мы на ней будем строить общество. Невозможно на одной ценности построить общество, потому что если ты считаешь, что главный принцип общества это свобода, то ты даёшь максимум свободы всем, и сильные стают сильнее, а слабые – слабее», - сказал Ермоленко.

Как отметил философ, мы очень много раз проходили через вот этот процесс «усиления сильных и полного ослабления слабых», например 100 лет назад. По словам эксперта, это создало сильное социально-экономическое расслоение, что привело к появлению после Первой мировой нацизма и коммунизма.

Как сообщала Politeka, Ермоленко рассказал, в чем Украина превзошла Запад.

Также Politeka публиковала слова Ермоленко: Если мы не сохраним Украину, то никаких прав человека здесь не будет.