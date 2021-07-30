В новой программе «Главное» инфекционист Светлана Федорова рассказала, что COVID-19 заставил весь мир возвращаться к отдельной инфекционной службе.

«Мы сейчас находимся на распутье, невольно банкротить инфекционные стационары или все-таки им помогать. Как инфекционист и житель страны хронических эпидемий, так можно назвать Украину, нужно не только возрождать, но и поддерживать и развивать стационары в Украине. И я имею очень большую надежду, что при поддержке Министерства охраны здоровья и Верховной Рады все-таки будет понимание», - подчеркнула она.

Федорова считает, что у нас много толковых мыслящих экспертов с колоссальным потенциалом. По ее словам, разрабатываются протоколы, которые спасли тысячи жизней, наши украинские протоколы на сегодняшний день лучше, чем европейские. Дальше, добавляет она, когда вспыхнет новая волна COVID-19, нас будет ждать проблема реабилитаций постковидного синдрома.

«Самое нехорошее и настораживающее нас то, что «Дельта» штамм быстрее развивается, чем предыдущий. Если раньше до крайне тяжелого состояния пациент доходил от семи до четырнадцати дней, то при «Дельта» вирусе и других мутирующих штаммах агрессивность набирается очень быстро, от считанных часов до пары дней, чтобы человек от полного благополучия дошел до дыхательной недостаточности», - резюмировала она.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Масловой, что вирус - это такая форма даже не жизнь, а существование.

Также ранее для Politeka Аристов рассказывал, что существует концепция, которая рассматривает заболевания животных и человека как единое пространство.



