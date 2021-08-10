В эфире программы «Юристы отвечают» на канале «А как на самом деле?» иммиграционная юристка компании ReLocate Юлия Голиневич рассказала о нюансах получения рабочей визы США.

По словам Голиневич, возможность иммигрировать в США квалифицированному работнику – это рабочая виза Н-1B. Она объяснила, что она для квалифицированного персонала. У человека, подающегося на эту визу, должен быть работодатель, который принимает его на работу. Юристка добавила, что этот вариант иммиграции очень популярен среди IT-специалистов.

«Но и здесь есть подвох. Да, вы нашли работодателя, вы классный специалист, вы имеете степень не ниже бакалавра, знаете английский, имеете опыт работы. Но эта виза – лотерейная», - говорит Голиневич.

Она объяснила, что работодатель, подавая документы на каждого соискателя, отправляет их в иммиграционную службу, и раз в году происходит лотерея-отбор, в которой иммиграционная служба сама отбирает, кому она даст эту возможность получить грин-карту.

«Во-первых, это немножко неприятно, потому что ты вроде бы уже имеешь работодателя, а тебя вдруг не отобрали. Но в этом году был прецедент, когда был дорозыгрыш, потому что не набрали всех с первого раза или люди не подали документы по разным причинам, такое бывает. У нас есть клиент, которому не повезло в первый раз, но повезло во второй, плюс его жена еще выиграла грин-карту», - рассказала Голиневич.

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