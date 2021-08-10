Нумеролог Нонна Мусалян в программе «My.ua» рассказала, что людей ждёт осенью. По её словам, в сентябре людям будет дано много возможностей, а в октябре нас ждёт жизненный всплеск.

«Финансовый год начинается с сентября – начинаем собирать урожай. Это очень интересный период, когда нужно наблюдать, что пространство нам предлагает, какие возможности, методы и источники заработка», - отметила Мусалян.

По словам нумеролога, в сентябре человек должен расширить свой кругозор, ведь перед человеком предстанут новые возможности для личного карьерного роста, и очень важно будет их почувствовать и зафиксировать.

«Сейчас много социальных планет, как Сатурн и Юпитер, находятся в ретроградном движении, а активная фаза их движения вперед начинается в октябре. То есть в сентябре мы уже почувствуем плоды своих трудов, а в октябре начнется «движняк», - отметила Мусалян.

Нумеролог подчеркнула, что уже в октябре жизнь людей заживет новыми красками, потому что этому будут способствовать планеты, которые выйдут из ретроградного движения.

Как сообщала Politeka, Якубин заявил, что ожидалось, что на Крымскую платформу приедет Джо Байден.

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