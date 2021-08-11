Хозяйственный суд города Киева удовлетворил иск коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» в государственный «Укрэнерго» о взыскании 76 млн грн задолженности за купленную в электрическую энергию с целью урегулирования небалансів.

Об этом сообщило издание Finbalance со ссылкой на решение суда.

Недавно холдинг этот же суд удовлетворил требования другого производителя тока-компании ДТЭК-относительно аналогичного долга за балансирующий рынок в размере 1 млрд грн.

Этот долг возник в результате ненадлежащего исполнения госкомпанией обязательств по договору об участии в балансирующем рынке в части оплаты купленной балансирующей электрической энергии.

Как отмечалось, долги «Укрэнерго» перед производителями электроэнергии за услуги на балансирующем рынке составляют около 11,5 млрд грн.

Сейчас суд рассматривает второй иск КП "Киевтеплоэнерго» к "Укрэнерго" на 887 млн грн за работу на балансировочном рынке в отопительный сезон.

Ранее стало известно, что генерирующие компании подали судебные иски против «Укрэнерго» с требованием погасить задолженность, которая сложилась перед компаниями за услуги балансирует на рынке в течение 2019-2021 гг.

Председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицький обещал погасить долги перед генерацией до того, как начнут реализовываться судебные иски. Тем не менее, первые судебные заседания уже состоялись практически у всех участников рынка.