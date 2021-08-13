На украинских рынках людям продают "золотые" ягоды

Об этом сообщил "Agroportal.ua".

Цена на малину в этом году высокая, специалист объяснил такую ситуацию обычным рыночным процессом, который повторяется каждые 3-5 лет.

"В этом году, как и в прошлом, цена на малину высока. Это обычный рыночный процесс, который повторяется каждые 3-5 лет: сначала ягода очень дорогая, а потом — дешевая", — рассказал Сергей Стеценко - бизнес-партнер "Диканьские ягоды".

Эксперт сообщил, что когда цена низкая, у производителей уменьшается спрос на выращивание малины, в вот когда ягоды становится на рынке мало, цена снова идет вверх.

По словам Сергея, в этом году ожидают за 1 кг малины более 4 евро.

В июне продавалась местная тепличная голубика и импортные ягоды, стоимость которых 400-550 грн/кг.

Фасованной продавалась преимущественно голубика из Нидерландов, стоимость достигала космических 600-700 грн / кг.

К слову, украинский фермер назвал причину по какой растут цены на фрукты и овощи, которых в стране навалом

В этом году фермеры вырастили огромный урожай, однако, не могут на этом заработать, все из-за ценовой политики, которая сейчас есть на рынке.

Владельцы скармливают урожай животным, или же вовсе выбрасывают.

Фермер из Херсона рассказал, что решил накормить овец огурцами, так как на базаре не смог их продать даже по гривне за килограмм.

Зарабатывают далеко не фермеры, а сейчас начали стремительно падать цены и на арбузы.

Мелкие производители начали сами ставит цены на продукцию, пытаясь заработать самим, а не давая зарплату посредникам.

Ранее сообщалось, новые тарифы на проезд, повышение пенсий и ужесточение карантина: что изменится для украинцев в августе

Также, новые тарифы ждут украинцев с началом отопительного сезона: сколько придется платить

Politeka рассказывала, в Украине изменятся правила выдачи субсидий, раскрыта точная дата: к чему готовиться