Компания "ДТЭК Сети" обратилась в Антимонопольный комитет Украины для согласования покупки контрольного пакета акций "Кировоградоблэнерго".
Как пишет УНИАН, об этом сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на сообщение АМКУ.
О планах приобрести контрольный пакет акций "Кировоградоблэнерго" ДТЭК сообщил еще в апреле 2021 года.
"Основная цель компании - повышение надежности электроснабжения, снижение уровня потерь и повышение качества обслуживания клиентов Кропивницкого и Кировоградской области. Мы планируем реализовывать комплексную программу модернизации существующих активов, а также проводить системную автоматизацию и цифровизацию управления электросетями в ЧАО "Кировоградоблэнерго", - цитировала пресс-служба слова генерального директора "ДТЭК Сети" Ивана Гелюха.
Отметим, что работа каждого облэнерго - естественной монополии на конкретной территории - регулируется со стороны НКРЭКУ. Государство в лице НРКЭКУ определяет как уровень доходов компаний так и их расходы.
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Государство накладывает на облэнерго обязательство о безусловном предоставлении доступа к сетевой инфраструктуре любому поставщику электроэнергии.
В компании подчеркнули, что концентрация новых активов ДТЭК соответствует законодательству и праву клиентов в рыночной возможности самим выбирать, у кого им покупать электроэнергию.
Напомним, ранее сообщалось, что в 2020 году компания ДТЭК инвестировала в устойчивое развитие 3 млрд грн.