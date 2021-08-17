Митрополит Львовский и Галицкий Филарет в программе Анатолия Макаренко «Диалоги» рассказал о связи Украины и христианства. По его словам, национальной идеей может быть патриотизм, основанный на любви к родному краю и Христу.

«Украинский народ всегда был самым религиозным народом. Я считаю, что без Бога Украина не может существовать. Религия и любовь могут быть национальной идеей. Почему по всему миру там, где живут украинцы, они есть средой любви? Потому что там отсутствует грязная политика», - отметил Филарет.

По словам митрополита, там, где живут украинцы, всегда есть настоящий патриотизм. По его словам, важно, чтобы патриотизм был именно не политическим, а личным: с любовью к своей земле и Христу.

«Патриотизм должен быть национальной идеей, но патриотизм, где есть Христос. Свобода там, где есть Творец, который дает свободу человеку: человек становится свободным от дьявола. Есть свобода через раскрепощение инстинктов: если человек идет через эту свободу, то он не будет жить благополучно», - подчеркнул священнослужитель.

Как отметил митрополит, человек должен всё пропускать через свою веру в Бога и окружать себя и своих близких любовью, тогда Украина вполне может стать успешной и преодолеть свои проблемы.

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