Стало известно о нововведении для семейных врачей и терапевтов
Новые функции и обязательства по отношению к своим пациентам появятся у семейных врачей Украины.
Как говорится в распоряжении руководителя Минздрава Виктора Ляшко, теперь такие медики обязаны звонить пациентам и рассказывать им о вакцинации.
Кроме того, семейные врачи и терапевты должны звонить и сообщать пациентам о графике работы и местах расположения пунктов вакцинации. А также обязаны напоминать своим пациентам о сроках повторной вакцинации.
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Руководители областных подразделений по вопросам здравоохранения и региональные координаторы проведения вакцинации теперь будут обязаны: оптимизировать пункты вакцинации для проведения максимального количества прививок в день, пересмотреть и продолжить графики работы пунктов вакцинации в удобное для населения время; организовать бесперебойную работу регистратур и не допускать закрытие центров вакцинации на выходные.
Кроме того, нужно будет постоянно информировать о местах размещения, графиках работы и любых изменениях в работе центров вакцинации.
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