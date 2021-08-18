Обязанности изменятся не только у семейных врачей

Стало известно о нововведении для семейных врачей и терапевтов

Новые функции и обязательства по отношению к своим пациентам появятся у семейных врачей Украины.

Как говорится в распоряжении руководителя Минздрава Виктора Ляшко, теперь такие медики обязаны звонить пациентам и рассказывать им о вакцинации.

Кроме того, семейные врачи и терапевты должны звонить и сообщать пациентам о графике работы и местах расположения пунктов вакцинации. А также обязаны напоминать своим пациентам о сроках повторной вакцинации.

Руководители областных подразделений по вопросам здравоохранения и региональные координаторы проведения вакцинации теперь будут обязаны: оптимизировать пункты вакцинации для проведения максимального количества прививок в день, пересмотреть и продолжить графики работы пунктов вакцинации в удобное для населения время; организовать бесперебойную работу регистратур и не допускать закрытие центров вакцинации на выходные.

Кроме того, нужно будет постоянно информировать о местах размещения, графиках работы и любых изменениях в работе центров вакцинации.

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