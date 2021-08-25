Сентябрь может быть очень напряженным для некоторых знаков Зодиака
Гороскоп на сентябрь гласит о том, что первый осенний месяц может быть очень напряженным и звезды сулят неожиданные встречи, срыв планов, бытовые проблемы и резкие изменения во всех аспектах жизни.
Об этом пишет Униан.
Овен
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Овнам придется решать ряд накопившихся проблем. На работе будут требовать максимальной отдачи, а в личной жизни все будет не так гладко, как хотелось бы. Этому знаку придется разрываться и прикладывать немало усилий для того, чтобы сохранить то, что есть.
Телец
В сентябре Тельцам не стоит браться за самые ответственные дела, так как слишком высока вероятность допустить ошибку. А исправить ее будет почти невозможно. Потому астрологи советуют представителям этого знака быть более вдумчивыми и не совершать опрометчивые поступки.
Лев
Львы должны быть внимательными при покупках, так как есть вероятность купить то, что в будущем совершенно не пригодится. Астрологи советуют Львам быть более сдержанными в сентябре с окружающими и не демонстрировать свое превосходство, так как это приведет к непониманию и конфликтам.
Напомним, что трем знакам Зодиака выпадет шанс разбогатеть в августе.
Как сообщала Politeka, два знака Зодиака обречены на успех в августе: кому повезет в деньгах и карьере.
Также Politeka писала, четыре знака Зодиака начнут жизнь с чистого листа в августе.