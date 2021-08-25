В среду ситуация усугубилась - магнитная буря вышла на стабильную отметку в четыре балла

Такие периоды тяжелы тем, что изматывают организм на протяжении нескольких дней. Состояние может то улучшаться, то ухудшаться, приводя также к скачкам настроения, апатии или же гиперактивности, когда человек не может заснуть, даже если сильно устал.

Politeka.net расскажет, как уберечь свое здоровье во время магнитных бурь 25 и 26 августа.

Врачи подчеркивают, что период магнитных бурь особо ощущают метеочувствительные и пожилые люди.

В связи с этим медики рекомендуют соблюдать режим дня и питания – полноценно высыпаться, есть здоровую и полезную пищу. Исключить из рациона острое, соленое, жирное, алкоголь, снизить количество кофе. Здоровый образ жизни максимально помогает улучшить ваше самочувствие во время магнитных бурь.

Стоит совершать прогулки на свежем воздухе, по возможности – выбраться за город. Но избегать прямого попадания солнечных лучей. На отдохнувший организм воздействие внешних раздражителей будет минимальным.

Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется больше отдыхать, держать под рукой необходимые лекарства.

Напомним, магнитные бури "всколыхнут" Украину.

Также Politeka писала, что самые мощные и опасные магнитные бури ожидаются в сентябре.