В ВОЗ признали, что осенью мир накроет новая волна пандемии коронавируса и к ней следует готовиться.

Сообщение опубликовали в официальном Twitter ВОЗ.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус отметил, что сейчас в мире смертность и заболеваемость от коронавируса пришли в стабильное состояние. При этом, глава организации подчеркнул, что указанные показатели остаются на достаточно высоком уровне.

«Следующие три месяца станут критическим периодом для подготовки и реагирования на новую вспышку болезни», - заявил Гебреесус.

Сейчас «Дельта»-штамм стал доминантным. Его зафиксировали в 163 государствах. По данным американского Центра контроля и профилактики заболеваний, расспространение «Дельта»-штамма привело к снижению эффективности вакцин Moderna и Pfizer до 66% против прежних 91%.

Несмотря на имеющиеся результаты эффективности вакцин, исследователи призывают проходить вакцинацию, пользоваться масками, соблюдать действующие правила безопасности.

Ранее в ВОЗ заявили, что китайские ученые начали собственные исследования, посвященные происхождению коронавируса. В организации ждут новостей о ходе исследований от китайских из КНР. В ВОЗ подчеркнули, что в силе остаются все гипотезы, касающиеся происхождения коронавируса, включая лабораторную утечку.

Напомним, что в МОЗ зовут родителей вакцинировать детей

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