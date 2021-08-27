Экономический эксперт Всеволод Степанюк в программе Екатерины Павловой «MY.UA» рассказал, есть ли шанс этой осенью наблюдать курс доллара ниже 27 грн.

«Мы видим на август, что он уже ниже 27 – он уже 26.86. И предпосылок особых к его девальвации в ближайшее время нет», - говорит эксперт.

По его словам, факторы, которые влияют на курс, не указывают на то, что в ближайшее время курс доллара по отношению к гривне будет укрепляться.

«Во-первых, доллар девальвирует по отношению к большинству валют резервных в мире. Это связано с тем, что было слишком много выпущено долларов во время пандемии на поддержку людей, экономики. И мы видим это и по мировым ценам, что они в долларах резко увеличились. И это в основном связано с тем, что было напечатано много пустых долларов. По моим подсчетам, где-то около 8 трлн всего – то есть это гигантская сумма на самом деле», - сказал Степанюк.

Он отмечает, что этим же вызвано повышение мировых цен на сырьевую продукцию.

«Как раз на украинскую продукцию такую как металлургическая продукция, руда, аграрная продукция… И в связи с этим в Украине достаточно неплохой платежный баланс на сегодняшний день», - утверждает экономический эксперт.

Степанюк прогнозирует, что в ближайшие 2-3 месяца доллар будет на уровне 27 грн.

«Хотя опять же, это все зависит от политики Национального банка. Если Национальный банк и дальше будет взвинчивать ставку, и дальше будет не выкупать нужное количество долларов на валютном рынке – то есть избыток… То доллар может обесцениваться в Украине и дальше. Печально другое – что это никак не влияет на цены. То есть цены у нас растут в долларах», - резюмировал он.

Как сообщала Politeka, Новак рассказал, куда пойдут деньги, которые МВФ выделил Украине.

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