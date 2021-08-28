В Ровенской области 17-летняя девушка скрыла беременность от родных и родила в уличном туалете.

Об этом сообщает «Обозреватель».

Ребенка забрали в реанимацию областной больницы. Мать зовут Елена, а ее новорожденный сын оказался недоношенным. В день рождения ребенка Елена и ее мать приехали в село Губков к своей сестре и ее мужу. Сама Елена с матерью живут в соседней Сосновке.

Роды прошли внезапно. Елена пожаловалась на боль в животе и убежала в туалет. Муж сестры Ярослав заметил, что она родила ребенка и вызывал скорую. Мать роженицы укутала новорожденного вместе с пуповиной в кофту, а затем занесла в дом.

У малыша обнаружились серьезные проблемы, и врачи выхаживают его. Известно, что отец юной роженицы Андрей - агрессивный человек, который бьет жену и дочь, а также выпивает. Местные жители рассказали и об агрессивности Елены и ее брата.

Новоиспеченная мама обучается на кондитера в местном ПТУ. Отцом новорожденного девушка назвала 25-летнего Ивана - кума семьи сестры. Парень скрывается от семьи Елены. Он требует сделать тест ДНК, чтобы установить отцовство ребенка. Состояние ребенка врачи оценивают, как тяжелое. У него обнаружили поражения мозга. При этом, ребенок реагирует на лечение. Врачи надеются, что им удастся спасти новорожденного.

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